В Екатеринбурге топит школу

Чуть больше месяца прошло с того дня, как дети пошли в школу. Перед началом учебного года городские чиновники разных рангов рассказывали о том, как хорошо подготовлены школы города к новому учебному году. В пример можно привести два мероприятия, прошедших в один день, 24 августа.В указанный выше день в администрации города прошла пресс-конференция, посвященная подготовке образовательной системы уральской столицы к началу нового учебного года. На вопросы журналистов отвечали начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, начальник Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина, заместитель главы администрации Кировского района по социальным вопросам Дмитрий Баранов. Тогда, подводя итоги пресс-конференции, Екатерина Сибирцева отметила, что все подготовительные работы к 1 сентября будут завершены и День знаний, как и всегда, станет настоящим праздником.В тот же день, 24 августа, в Екатеринбурге прошло традиционное августовское совещание педагогических и руководящих работников. Мероприятие это проходит ежегодно, его основной целью является обмен опытом между работниками системы образования, постановка задач на новый учебный год, ну и, конечно же, отчёт о готовности учебных заведений к учебному году.Чиновники из городской администрации заняли практически весь первый ряд зала, в котором проходило мероприятие.С приветственной речью выступил теперь уже экс-глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.С докладом выступила начальник Департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева.Не стал исключением и бывший заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики, а ныне депутат городской думы Михаил Матвеев. (Обратите на него внимание. Почему? Скажем чуть позже.) Он поприветствовал собравшихся педагогов и руководителей школ, рассказал об успешном проведении летней оздоровительной кампании и в завершение сказал, что все учебные заведения города готовы к началу учебного года.«Я хочу поблагодарить вас также за подготовку учреждений к началу нового учебного года. Все образовательные учреждения уже приняты комиссиями и готовы к 1 сентября. Новый учебный год — большое событие для каждого из нас», — сказал Михаил Матвеев.После работы комиссий, проверяющих учебные заведения на готовность к новому учебному году, а также после торжественных речей чиновников, говоривших, что все школы города готовы к встрече учеников, прошло чуть больше месяца. И вот в группе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте» появляется сообщение, судя по всему, возмущенного происходящим в школе № 145 Кировского района города Екатеринбурга родителя.«Опубликуйте, пожалуйста, анонимно. В школе № 145 Кировского района, г. Екатеринбург, протекает крыша. Родители уже не первый год обращают внимание администрации школы на данную проблему, но ситуация не меняется. Видимо, ждут обрушения и трагедий!» — говорится в сообщении, к сожалению, анонимного подписчика группы. К сообщению приложены несколько фотографий. О том, что происходит в школе, судите сами.Готовность школы № 145 к новому учебному году просто потрясающая!Почему мы вас просили обратить внимание на Михаила Матвеева? Всё дело в том, что именно он, как заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам социальной политики, и его подчинённая, начальник Департамента образования Администрации города Екатерина Сибирцева, несут ответственность за подготовку школ к новому учебному году. Соответственно, все, что вы видите на фотографиях, на их совести. Кроме того, Михаил Матвеев избрался в депутаты городской думы Екатеринбурга именно от Кировского района города. Интересно, что он обещал жителям своего избирательного округа? Протекающие крыши школ?Редакция «Вечерних ведомостей» обязательно обратится с соответствующим запросом к прокурору города Екатеринбурга и будет внимательно следить за происходящим с крышей школы № 145.