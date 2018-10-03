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20:15 | 6.10.2018

Фото: Е1

Пакет на голову, ботинок в грудь: тагильчанин рассказал о пытках в отделе полиции

В Нижнем Тагиле заводской рабочий Максим Червоткин рассказал, что полицейские жестоко пытали его в отделе, заподозрив в квартирной краже. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на Червоткина.

По словам тагильчанина, 3 октября его вызвали в 21-й отдел полиции из-за неуплаченных штрафов. Наши коллеги из Е1 опубликовали повестку, согласно которой мужчину вызвали в качестве свидетеля на допрос к оперуполномоченному А. Леонову.

В отделе, по словам Червоткина, его завели в кабинет и потребовали признательных показаний, но даже не уточнили, по какому поводу.

«Мне дали час на раздумья, сказав, что потом будут разговаривать по-другому. Когда я сказал, что ничего не совершал, начались избиения. На голову мне надели пакет, перекрыли кислород и стали бить в живот и по голове. При этом я был закован в наручники и не понимал, что им от меня надо», — рассказал Червоткин.

На следующий день выяснилось: тагильчанина подозревают в квартирной краже. Причиной послужило лишь то, что его жена Наталья когда-то общалась с хозяином ограбленной квартиры.

«В полиции подумали, что у Натальи остались ключи от его жилья, а я их взял, проник в помещение и выкрал золото. Наталья пришла в полицейский участок только утром, прошла полиграф. Он показал, что мы непричастны. После этого нас отпустили домой», — рассказал мужчина.

После того, как Червоткина отпустили из отдела, он зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в Следственный комитет.
Официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых выразил мнение, что «ни один человек, задержанный по подозрению в каком-либо преступлении с улыбкой на лице, еще ни разу не изъявил желания добровольно написать явку с повинной и покаяться в своих криминальных грехах».

По его мнению, следует дождаться результатов проверки, так как «люди придумывают различные, порой фантастические, истории о том, как их якобы пытали, что изначально это действительно может показаться реалистичным рассказом. Но, как правило, в большинстве случаев это оказывается элементарным поклепом».

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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