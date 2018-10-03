Уральский блогер Илья Варламов предложил установить платные парковки по всему Екатеринбургу

16:56 | 6.10.2018

dom-finansov.ru

Блогер Илья Варламов поддержал идею ужесточения правил платных парковок в Екатеринбурге. Более того, он предложил установить паркоматы во всех дворах жилых домов.



Как всегда эмоциональное негодование блогера адресовано екатеринбуржцам, которые не готовы платить 30 рублей в час за парковку автомобилей в центре города. Свои новаторские идеи Варламов аргументирует так: «Нет денег платить за парковку — пересаживайтесь на общественный транспорт. Плохой общественный транспорт? Выберите себе нормальных депутатов гордумы, чтобы они назначили нормального мэра».



По его мнению, бесплатная стоянка в современном мегаполисе делает город «недоступным для половины жителей». Варламов уверен, что парковки должны быть платными не только в центре города, но и во дворах.



Также блогер не видит ничего плохого в том, чтобы взимать с автомобилистов плату за землю, которая им же предназначена. Варламов уверен: если автомобилисты в среднем тратят на свой транспорт около 180 тысяч рублей в год, то и 30 р/час не скажется на их кармане.



Напомним, плата за парковку в центре Екатеринбурга (в зоне работы паркоматов) стала обязательной с 3 октября 2018 года. Изменения в законе «О полиции» позволили ГИБДД «сливать» информацию о нарушителях муниципальным властям. Стоимость часовой парковки — 30 рублей. Нарушение карается штрафом в размере от 1000 до 3000 рублей. Кстати, если даже паркомат, находящийся поблизости от парковки, неисправен, то это не освобождает автомобилиста от ответственности платить. Самостоятельно владелец авто должен будет отыскать исправные автоматы.