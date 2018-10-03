Маньяку из Екатеринбурга грозит пожизненный срок за изнасилование и убийство 14-летней школьницы

Предпринимателю из Екатеринбурга Андрею Черняеву грозит пожизненное заключение за убийство восьмиклассницы. 6 мужчина подозреваемый был на свободе, ещё 9 месяцев изучал своё уголовное дело. В ближайшее время обвинительное заключение передадут в суд.Трагедия произошла ещё в 2011 году на стадионе школы №57 на Юго-Западе. В один из злополучных вечеров девочка допоздна гуляла со своими друзьями. После посиделок собралась, было, домой к отцу и мачехе, но дома так и не появилась. На следующее утро изуродованное тело девочки нашли на стадионе указанной школы. Одежда на ней была вспорота, на теле насчитали 40 ножевых ударов. Маньяк перерезал девочке горло и надругался над ней. Примечательно, что именно в том дворе, где была убита школьница, установлена камера видеонаблюдения, но по неизвестным причинам в тот день устройство не работало.Поиски убийцы девочки продолжались вплоть до 2017 года. За это время следователи проверили семь тысяч подозреваемых. В числе них была даже мачеха школьницы, которая поначалу дала признательные показания в убийстве падчерицы, но потом отказалась от них.Маньяком оказался местный 47-летний бизнесмен Андрей Черняев, у которого была своя фирма по ремонту электрики. Мужчина жил через два дома от места преступления. Раньше у убийцы была семья и ребенок. Причиной такой жесткой расправы стал конфликт, возникший между предпринимателем и девочкой тем же вечером у алкомаркета.Позже выяснилось, что убитая была заражена ВИЧ-инфекцией, как и ее друзья. Именно поэтому после изнасилования маньяк заразился СПИДом. Также Черняева подозревают в изнасилованиях женщин в 2001 и 2008 годах.Фото: СУ СКР по Свердловской области, пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых