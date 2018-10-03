В Свердловской области спасатели вытащили собаку из 5-метрового люка

В Невьянске сотрудники МЧС спасли бездомную собаку, которая провалилась в люк в центре города. Тревожный звонок спасателям поступил от очевидицы.На место происшествия незамедлительно направился пожарно-спасательный автомобиль с боевым расчётом. По прибытию сотрудники МЧС обнаружили: собака упала на глубину 5 метров.Чтобы спасти попавшее в беду животное, спасатели спустились на дно колодца и, крепко зафиксировав собаку верёвкой, вытащили её на поверхность. На спасательную операцию ушло всего 10 минут.Местные жители, которые к тому времени подоспели к месту происшествия, громко аплодировали освободителям собаки. Завершив спасательную операцию, они закрыли люк подручными материалами.А спасённого животного очевидица приютила у себя. Теперь она обещает: собака больше никогда не попадёт в плен невнимательных ремонтников.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области