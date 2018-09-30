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23:02 | 3.10.2018

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В Екатеринбурге предприятие задолжало работникам почти 7 миллионов рублей

Екатеринбургское предприятие «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» задолжало сотрудникам почти 7 миллионов рублей. Сейчас выплаты этих денег добивается прокуратура.

О долгах по заработной плате стало известно после проверки, которую организовала прокуратура Ленинского района Екатеринбурга.

Правоохранители выяснили: целых три месяца – с июня по август – организация не выплачивала зарплату 121 работнику. Это 6,8 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры предприятие «ВУХИН» оперативно выплатило большую часть задолженности: 5,3 млн рублей. Когда остальные члены коллектива получат свои 1,5 миллиона рублей – не известно. Однако прокуратура Ленинского района обещает: ситуация взята под контроль.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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