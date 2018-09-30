Сорок квартир в год: аналитики подсчитали, сколько в год зарабатывают самые богатые чиновники и депутаты Екатеринбурга

22:36 | 3.10.2018

chel.kp.ru

Аналитики N1.RU подсчитали, на сколько квартир хватает годовой зарплаты самых состоятельных чиновников и депутатов Екатеринбурга и Свердловской области, и составили рейтинг.



Чтобы не допустить неточностей в подсчётах, специалисты сравнили задекларированные доходы госслужащих и законодателей по итогам прошлого года со средними ценами на жилую недвижимость в уральской столице. В расчёт брали доход депутата гордумы Владимира Смирнова, председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной и члена областного правительства Владимира Тунгусова.



Итак, самым богатым из претендентов стал Владимир Смирнов. В прошлом году он задекларировал 114 миллионов рублей годового дохода, что приравнивается к 42 однокомнатным квартирам (по средней цене 2,7 млн рублей).



Второе место в рейтинге занял бывший заместитель губернатора Владимир Тунгусов, который не так давно лишился своего поста. На прежней должности экс-чиновник заработал на 14 однокомнатных квартир по средней цене. Кстати, почти столько же заработала и супруга Тунгусова.



Как ни парадоксально, самый низкий доход из этого списка зафиксирован у председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной: его хватит только на одну обычную трехкомнатную квартиру.



Впрочем, как отмечают аналитики, среди депутатов и чиновников, чьи доходы нередко превышают среднестатистические заработки в регионе в десятки раз, есть и те, которым годового заработка не хватит даже на самую дешевую недвижимость в Екатеринбурге.