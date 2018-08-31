13:50 | 3.09.2018

Олегу Кагилеву долго удавалось балансировать между собственными и государственными интересами. Вопрос: что сейчас?

Антикоррупционный отдел УМВД по Екатеринбургу заинтересовался деятельностью двух свердловских чиновников









Начало проверки связано с публикацией на сайтах изданий «



Отметим, что в настоящее время проверки проводятся и по линии других силовых и надзорных ведомств.



Виктор Карташев 16 лет руководит муниципальным предприятием, сейчас его деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. Фото: egd.ru Фото: egd.ru

Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу начал проверку деятельности Олега Кагилева на посту руководителя Управления капитального строительства Свердловской области (в конце августа отстранен от должности по решению губернатора Евгения Куйвашева). По мнению оперативников ОЭБиПК, в действиях чиновника формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Аналогичный состав преступления формально усматривается и в действиях и директора Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктора Карташева.Начало проверки связано с публикацией на сайтах изданий « Вечерние ведомости » и « МК-Урал », в которых рассказывается о деятельности Олега Кагилева и Виктора Карташева на посту возглавляемых ими учреждений и контрактах, заключаемых указанными предприятиями. В антикоррупционном подразделении екатеринбургского УМВД посчитали, что, предположительно, контакты могли быть заключены с использованием Кагилевым и Карташевым своих служебных полномочий вопреки интересам службы.Отметим, что в настоящее время проверки проводятся и по линии других силовых и надзорных ведомств.

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