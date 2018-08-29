Кушвинский завод прокатных валков оштрафовали за загрязнение воздуха

14:56 | 31.08.2018

moigorod.online

ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» оштрафовано на 170 тысяч рублей за выброс вредных, загрязняющих веществ в атмосферу.



«Предприятию в августе 2012 года было выдано разрешение на выброс стационарными источниками 31 наименования вредных веществ, но 1 июля 2017 года срок его действия закончился. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось что ЗАО «КЗПВ» эксплуатирует стационарные источники выброса загрязняющих веществ, задействованные в производстве оборудования для металлургии», — сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Предприятие обжаловало привлечение к административной ответственности в Кушвинском городском и Свердловском областном судах, но безрезультатно.