В Свердловской области назначено три новых прокурора

В Свердловской области приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14 августа 2018 года назначены новые прокуроры:Окончил Московский гуманитарный институт им. Е.Р. Дашковой. В органах прокуратуры служит с 2003 года.Окончил Омскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации. В органах прокуратуры служит с 2001 года, в Свердловской области – с 2005 года.Окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 2003 года.