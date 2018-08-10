Дональд Трамп отправил в Екатеринбург генконсула, чтобы разведать, как поживает асбест с его изображением

19:57 | 15.08.2018

Сегодня Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат посетила заморская делегация: генконсул США в Екатеринбурге со своими коллегами посмотрели, каков он — асбест с портретом Дональда Трампа.



Объект их интереса действительно противоречив — сотни килограммовых упаковок с асбестом, на которых напечатано: «Одобрено Дональдом Трампом, 45-м президентом США». До сих пор не ясно, почему руководство завода выбрало именно его портрет, но сразу же после выпуска лимитированной серии этих материалов Трамп заметил: «Этот асбест является на 100 процентов безопасным после применения».



Отметим, что в год завод производит порядка 300 тысяч тонн асбеста и поставляет продукцию в страны, где проживает более двух третей населения земного шара. Этот минерал используют, в частности, для строительства дорог и в ракетостроении.



Фото: пресс-служба «Ураласбест»