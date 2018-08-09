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20:21 | 10.08.2018
Фото: паблик "А.У.Е." во "ВКонтакте"
На екатеринбуржцев подали в суд за продвижение воровской тематики АУЕ
По данным издания, по просьбе своих знакомых, причастных к уголовному миру, два брата начали продвигать АУЕ во «ВКонтакте» ещё в 2016 году. Позже к ним присоединилась и женщина. Сами молодые люди не были судимы и не имели проблем с законом. Однако друзья убедили их: нишу АУЕ необходимо развивать в соцсетях.
«Люби меня как роза воду, а я тебя — как вор — свободу», «Бродяга по жизни, вор по нужде. Кайфарик по масти, романтик в душе», «Салам ворам — *** [шиш] мусорам», — типичные лозунги из групп в Сети, которые создали екатеринбуржцы. Кроме того, они организовали интернет-магазин, где продавали мерч в стиле воровской романтики. Помимо всего прочего, это были нарды, чётки, зажигалки и чехлы для телефонов. Принимали заказы на печать воровских лозунгов на футболках.
«С призывами постов не было, были только нелестные высказывания в сторону силовых структур, скажем так. Я понимаю государство, понимаю, что дети после школы приходят и видят в группах „жизнь ворам, смерть мусорам“. Это неправильно, отрицание власти и так далее. С другой стороны, они сами должны заниматься детьми, а не закрывать паблики», — оправдывается теперь один из братьев.
Молодой человек служил в армии по контракту, дважды побывал в военных командировках в Сирии. В мае мужчине на службе предложили написать рапорт об увольнении по собственному желанию, а 30 июля он был арестован сотрудниками ФСБ. Однако именно в этом ведомстве отказались комментировать арест молодых людей и прояснить дальнейшую ситуацию.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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