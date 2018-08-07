Паппет-шоу: в Екатеринбурге впервые состоится кукольный карнавал

22:33 | 8.08.2018

epochtimes.ru

Уже скоро – с 14 по 18 августа – в Екатеринбурге пройдёт фестиваль кукол. В это время более 150 артистов-кукольников из 29 стран представят уральской столице свои умения. Шествие состоится в рамках мирового карнавала кукол World Puppet Carnival.



Всю неделю с 14 по 18 августа в театрах Екатеринбурга будут идти спектакли, а в день закрытия все 150 кукольников из почти 30 стран – от Японии до Мексики – пройдут от площади 1905 года до Исторического сквера. «Править балом» будет главный режиссеёр Екатеринбургского театра кукол Евгений Сивко.



После шествия коллективы покажут в Историческом сквере на Плотинке свои уличные программы. Завершится карнавал гала-концертом и шоу кукольного театра на воде из Вьетнама.



В частности, екатеринбуржцев ждут такие парадоксальные номера, как спектакль «Три рок-н-рольных поросёнка» в эстонской интерпретации и перуанская сказка с куклами, размер которых не превышает всего четыре кубических сантиметра.



Карнавал кукол World Puppet Carnival проходит каждый год в новой точке мира. Екатеринбург примет его впервые, фестивальная программа продлится с 14 по 18 августа. О своем участии заявили театральные коллективы из 29 стран, в числе которых Австралия, Япония, Египет, Швеция, Польша, Мексика и США.