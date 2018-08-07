Праздник для автомобилистов: в Екатеринбурге открыли движение по Татищева

21:43 | 8.08.2018

екатеринбург.рф

Сегодня по распоряжению городской мэрии в Екатеринбурге открыли движение по улице Татищева, которая была закрыта больше двух месяцев в целях безопасности во время мундиаля. Теперь водители смогут напрямую проезжать из центра города на ВИЗ.



Так, с самой приближённой к «Екатеринбург Арене» улицы сегодня убрали все расположенные на ней временные конструкции, обеспечивающие безопасность во время ЧМ, обновили дорожную разметку и вновь разместили знаки.



Открытие нечётной стороны улицы также позволит увеличить трафик на соседних Репина, Мельникова, Токарей и ВИЗ-бульваре.



Изначально улицу Татищева городские власти обещали открыть к 31 июля, однако в тот день ничего не произошло. Позже сроки открытия сместили ко Дню города, однако городская мэрия выбрала средний вариант — вчера, 7 августа, было решено расчистить проезд на Татищева. Все работы были выполнены за один день.