У семи остановок общественного транспорта в Екатеринбурге поменялись названия

19:03 | 8.08.2018

Фото: transit.parovoz.com

Как сообщается на официальном портале администрации города, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановления о переименовании семи остановок городского общественного транспорта.



Так, остановка «ТРЦ "Екатерининский"» на улице Щербакова поменяла название на «Институт дерматологии» в связи с переименованием торгового центра, сейчас он называется «Глобус».



Остановка «Улица Институтская» в связи с переименованием одноимённой улицы будет называться, как и улица, «Академика Вонсовского».



Остановка общественного транспорта на улице Советской, прежде носившая называние «Универсам "Звёздный"», сейчас называется «Библиотека имени Крапивина», так как универсама «Звёздный» больше нет.



Кинотеатр «Темп» на улице 40-летия Октября снесли, соответственно, и остановку транспорта переименовали — отныне она называется «Хмелева», как и рядом расположенная улица.



Сразу две остановки общественного транспорта в районе железнодорожного вокзала поменяли свое название. Из-за переименования гостиницы «Свердловск» в Marins Park Hotel сменилось название остановки троллейбуса на улице Свердлова, отныне она носит название «Дворец культуры железнодорожников», а трамвайная остановка около самой гостиницы стала называться «Железнодорожный вокзал».



Уральская юридическая академия получила статус университета ещё в 2014 году, а вот до смены названия остановки общественного транспорта на пересечении улиц Опалихинской и Готвальда руки дошли только сейчас. Остановка с прежним названием «Юридическая академия» переименована в «Юридический университет».