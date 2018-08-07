В Екатеринбурге появится улица имени советского писателя Чингиза Айтматова

18:54 | 8.08.2018

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Сегодня сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому в Октябрьском районе уральской столицы появится улица имени заслуженного советского писателя Чингиза Айтматова.



Новая улица расположена на территории планировочного района Истокский в границах улиц Георгиевской и Специалистов и проектируемых улиц Районной 15 — Жилой 13 — Районной 11.



Новая улица будет носить имя советского писателя потому, что в 2018 году исполняется 90 лет со дня рождения Айтматова.



Он родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер в Киргизии. В 1963 году Айтматов получил высшее всенародное признание, которого в те годы мог удостоиться литературный деятель, — Ленинскую премию. В 1978 году писателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Указом президента РФ Бориса Ельцина в декабре 1998 года писатель был награжден орденом Дружбы. Скончался Айтматов в 2008 году в германском Нюрнберге.