Возлюбленная обвиняемого в массовых беспорядках на Депутатской отказалась от своих показаний

18:14 | 8.08.2018

Алиса Дутова — девушка цыгана Дмитрия Пестрикова, который, по версии следствия, являлся организатором массовых беспорядков в Цыганском поселке Екатеринбурга на улице Депутатской, — на сегодняшнем заседании Свердловского облсуда не подтвердила показания, которые давала в ходе расследования уголовного дела. Они были оглашены стороной гособвинения в связи противоречиями, так как показания, данные ей на суде, существенно отличались от данных ранее. Дутова настояла на показаниях, которые дала сегодня в ходе начавшегося после длительного перерыва судебного следствия.



В целом, как рассказали адвокаты потерпевшего Олега Шишова, Алиса Дутова подтвердила, что группа молодых людей приезжала к дому казака 3 сентября 2016 года, а также тот факт, что у её возлюбленного Дмитрия Пестрикова в руках был нож, а погибший в результате перестрелки Кирилл Штриплинг был вооружен пистолетом.



Следующее заседание состоится в понедельник, 13 августа. Ожидается, что будут допрошены трое свидетелей, после чего стороны перейдут к исследованию письменных доказательств.



Напомним, что в Свердловском областном суде сегодня, 8 августа, после длительного перерыва продолжилось рассмотрение резонансного уголовного дела по факту бойни в сентябре 2016 года в Цыганском поселке Екатеринбурга. Гражданский супруг Алисы Дутовой Дмитрий Пестриков обвиняется в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Также на скамье подсудимых находится его брат Пестриков В.Р. и их знакомый Оглы А.Н., которые обвиняются в участии в массовых беспорядках.



Бойня в Цыганском поселке произошла 3 сентября 2016 года на улице Депутатской, в ней участвовали в общей сложности 25 человек. Во время столкновения стороны использовали в том числе и огнестрельное оружие. Ранения получили не меньше 13 человек. Двое от полученных ран скончались в больнице (нападавшие 27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов).