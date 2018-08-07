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17:52 | 8.08.2018
53news.ru
Свердловским предпринимателям выдали льготных займов на один миллиард рублей
По данным фонда, чаще всего за господдержкой в период с 2014 по 2018 год обращались предприятия торговли (42 %), производственные предприятия (14 %), организации, предоставляющие услуги, работающие на рынке аренды, оказывающие транспортные услуги (по 8,5 %), строительный сектор (6,5 %), иные отрасли бизнеса (20,5 %).
Напомним, займы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предоставляются на сумму до 3 миллионов рублей по фиксированной ставке 10 % годовых сроком от 3 до 36 месяцев.
© «Вечерние Ведомости»
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