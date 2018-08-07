Свердловским предпринимателям выдали льготных займов на один миллиард рублей

17:52 | 8.08.2018

53news.ru

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства с 2014 года малому и среднему бизнесу предоставил займов на сумму миллиард рублей. И это не предел. Заместитель директора фонда Валерий Пиличев заявил, что фонд будет продолжать увеличивать выдачи, поскольку спрос у предпринимателей на этот финансовый инструмент поддержки большой.



По данным фонда, чаще всего за господдержкой в период с 2014 по 2018 год обращались предприятия торговли (42 %), производственные предприятия (14 %), организации, предоставляющие услуги, работающие на рынке аренды, оказывающие транспортные услуги (по 8,5 %), строительный сектор (6,5 %), иные отрасли бизнеса (20,5 %).



Напомним, займы Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства предоставляются на сумму до 3 миллионов рублей по фиксированной ставке 10 % годовых сроком от 3 до 36 месяцев.