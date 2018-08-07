Екатеринбург после сильного дождя ушел под воду

Обрушившийся 8 августа на Екатеринбург мощный ливень затопил улицы и тротуары уральской столицы, которые буквально превратились в реки. Ливневая канализация не справляется с потоками воды, автомобилисты вынуждены искать пути объезда либо рисковать, а пешеходы идут по щиколотку в воде. «На пузотерке утонете!» — предупреждают друг друга в соцсетях водители машин, отмечая, что центральные улицы стоят в пробках.Между тем синоптики прогнозируют, что дождь в Екатеринбурге будет идти до позднего вечера, а также в течение завтрашнего дня, сопровождаясь грозами и порывистым ветром.