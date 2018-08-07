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13:32 | 8.08.2018

Фото: РИА «Новый День»

Глава «Атомстройкомплекса» извинился за плохо сделанную работу, но от денег за брак не отказывается

Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев назвал результат работ по перекладке брусчатки на площади 1905 года, выполненных его компанией, «недоразумением» и принёс свои извинения за него.

Напомним, компания «Атомстройкомплекс» по заказу мэрии Екатеринбурга производила работы по ремонту площади 1905 года летом 2017 года. После того как администрацию Екатеринбурга накрыл шквал жалоб по поводу качества исполнения работ и к проблеме подключились надзорные органы, в том числе прокуратура, чиновники отказались принимать выполненные работы и выплачивать строителям около 400 миллионов рублей бюджетных денег. Таким образом, проблема перешла в судебную плоскость, сейчас стороны конфликта ищут пути её разрешения в суде, предъявляя взаимные требования и претензии.

«Я считаю, что произошло недоразумение. Мы получили сырой проект. Перед нами поставили задачу переложить брусчатку на площади 1905 года и сделать так, чтобы вода с неё стекала в ливнёвку. Перед нами никто не ставил задачу положить ее более ровно. И я не считаю, что мы сделали что-то плохо. Сейчас эти вопросы рассматриваются в суде», — публикует слова главы «АСК» Валерия Ананьева информагентство «ЕАН».

По словам строителя, компания до сих пор судится с мэрией за заработанные деньги. Странно, но человек с таким опытом работы в строительной отрасли до сих пор не понимает, что работу нужно не просто сделать, а сделать качественно. В противном случае денег за её выполнение можно и не увидеть, и это логично.

Глава «Атомстройкомплекса» извинился за плохо сделанную работу, но от денег за брак не отказывается

Глава «Атомстройкомплекса» извинился за плохо сделанную работу, но от денег за брак не отказывается

Глава «Атомстройкомплекса» извинился за плохо сделанную работу, но от денег за брак не отказывается

Глава «Атомстройкомплекса» извинился за плохо сделанную работу, но от денег за брак не отказывается

© «Вечерние Ведомости»

 


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