Чиновники Верхнего Тагила попали под уголовку

11:49 | 8.08.2018

По материалам свердловской прокуратуры возбуждены уголовные дела по факту хищения денежных средств, выделенных на строительство детского дошкольного учреждения в городе Верхний Тагил, и злоупотребления должностными полномочиями в отношении чиновников муниципалитета.



В апреле 2015 года между администраций городского округа Верхний Тагил и ООО «Строймонтаж Урал-2000» был заключен муниципальный контракт, предметом которого являлось строительство под ключ детского дошкольного учреждения на 270 мест на общую сумму свыше 159 млн рублей. Финансирование по контракту производилось за счет средств бюджета Свердловской области, а также средств бюджета городского округа.



По условиям контракта, срок строительства садика был установлен до ноября 2015 года, однако до настоящего времени объект в эксплуатацию не введен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Проверка прокуратуры вскрыла факты многочисленных финансовых нарушений при строительстве ДОУ на общую сумму свыше 19 млн рублей. Выявлены случаи оплаты подрядчику невыполненных работ, скрытого авансирования, подмены одних видов работ другими и пр.



Так, установлено, что объем фактически выполненных работ ООО «Строймонтаж Урал-2000» на строящемся объекте не соответствует объему работ, указанных в актах выполненных работ по форме КС-2. Стоимость не выполненных ООО «Строймонтаж Урал-2000», но принятых актами по форме КС-2 строительно-монтажных работ и замены одних видов работ другими свыше 3,5 млн рублей.



По результатам проверки следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры.