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11:30 | 8.08.2018

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге внедорожник Nissan Patrol встал на крышу. Версии причин ДТП в показаниях водителей расходятся

Рано утром 8 августа водители, проезжающие по Егоршинскому подходу в Екатеринбурге, могли наблюдать внедорожник Nissan Patrol, лежащий за дорожным ограждением на крыше.

Такое необычное положение японского «проходимца» вызвано столкновением с отечественной Lada Priora.

Автомобили, попавшие в ДТП, двигались в попутном направлении. По информации ИА «Ночные новости», инцидент произошёл в районе пяти часов утра недалеко от Малышевского моста по направлению к Тюменскому тракту. Nissan пошёл на обгон и допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Lada Priora. После удара японский автомобиль начало кидать по дороге и отбросило на дорожное ограждение. В итоге, повредив около 15 метров дорожного ограждения, машина перевалилась через него и перевернулась.

Эта версия совпадает с рассказом водителя отечественного авто: по его словам, внедорожник «летел» на большой скорости, догнал его, после удара Nissan стало кидать по дороге. Протаранив ограждение, Nissan вылетел с трассы и упал на крышу.

Однако водитель иномарки категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Он утверждает, что водитель автомобиля Lada резко выскочил из-за поворота и перестроился в средний ряд, подрезав его. После чего он потерял управление. Дальнейшие события в рассказе водителя Nissan совпадают с рассказом второго участника ДТП.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Оба повреждённых автомобиля отправились по домам на эвакуаторах. А в деталях и обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.

В Екатеринбурге внедорожник Nissan Patrol встал на крышу. Версии причин ДТП в показаниях водителей расходятся

В Екатеринбурге внедорожник Nissan Patrol встал на крышу. Версии причин ДТП в показаниях водителей расходятся

В Екатеринбурге внедорожник Nissan Patrol встал на крышу. Версии причин ДТП в показаниях водителей расходятся

В Екатеринбурге внедорожник Nissan Patrol встал на крышу. Версии причин ДТП в показаниях водителей расходятся

© «Вечерние Ведомости»

 


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