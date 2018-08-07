В Екатеринбурге внедорожник Nissan Patrol встал на крышу. Версии причин ДТП в показаниях водителей расходятся

Рано утром 8 августа водители, проезжающие по Егоршинскому подходу в Екатеринбурге, могли наблюдать внедорожник Nissan Patrol, лежащий за дорожным ограждением на крыше.Такое необычное положение японского «проходимца» вызвано столкновением с отечественной Lada Priora.Автомобили, попавшие в ДТП, двигались в попутном направлении. По информации ИА «Ночные новости», инцидент произошёл в районе пяти часов утра недалеко от Малышевского моста по направлению к Тюменскому тракту. Nissan пошёл на обгон и допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем Lada Priora. После удара японский автомобиль начало кидать по дороге и отбросило на дорожное ограждение. В итоге, повредив около 15 метров дорожного ограждения, машина перевалилась через него и перевернулась.Эта версия совпадает с рассказом водителя отечественного авто: по его словам, внедорожник «летел» на большой скорости, догнал его, после удара Nissan стало кидать по дороге. Протаранив ограждение, Nissan вылетел с трассы и упал на крышу.Однако водитель иномарки категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Он утверждает, что водитель автомобиля Lada резко выскочил из-за поворота и перестроился в средний ряд, подрезав его. После чего он потерял управление. Дальнейшие события в рассказе водителя Nissan совпадают с рассказом второго участника ДТП.К счастью, в ДТП никто не пострадал. Оба повреждённых автомобиля отправились по домам на эвакуаторах. А в деталях и обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам ГИБДД.