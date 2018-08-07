Свердловский министр ЖКХ обозначил срок по ремонту систем отопления в домах

10:30 | 8.08.2018

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Замена внутридомовых сетей и систем теплоснабжения, проводимая в рамка капитального ремонта многоквартирных домов, должна закончиться к 1 сентября, до наступления отопительного сезона. Такое поручение директору регионального фонда капремонта Станиславу Суханову дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



«Фонду капремонта и главам территорий необходимо взять этот вопрос на особый контроль. Тепло в находящиеся на ремонте дома должно прийти своевременно — без каких-либо задержек и в полном соответствии с муниципальными графиками», — подчеркнул министр.



В 2018 году капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в 75 муниципалитетах Свердловской области. Объем затрат составит 7,7 миллиарда рублей. Замена систем теплоснабжения при этом предусмотрена в 933 зданиях. По состоянию на 1 августа работы выполнены на 592 объектах.



Напомним, что в прошлом году субподрядчики затягивали проведение ремонта систем отопления, что приводило к затягиванию подачи тепла в дома до конца октября.