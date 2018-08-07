Полпред президента указал Якобу на состояние дорог и экологии в Екатеринбурге

10:21 | 8.08.2018

Фото: пресс-служба полпредства в УрФО

Как сообщила пресс-служба уральского полпредства, во время рабочей встречи полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова с главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом представитель президента указал сити-менеджеру Екатеринбурга Александру Якобу на «неидеальное состояние городских улиц и тротуаров». Кроме того, Цуканов поставил перед властями города задачу делать всё необходимое для улучшения экологической ситуации в столице Урала.



В ходе встречи полпред положительно оценил работу властей Екатеринбурга и Свердловской области по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу.



Ещё одним немаловажным моментом, на котором акцентировал внимание сити-менеджера Николай Цуканов, стала подготовка к отопительному сезону социальных объектов, городской инфраструктуры и коммунальной техники.



Затронул полпред и вопросы, связанные со строительством, подчеркнув, что при принятии решений по застройке, как точечной, так и комплексной, власти города должны в обязательном порядке учитывать мнение населения.



Отдельно участники встречи обсудили тему выборов депутатов в городскую думу Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября. Полпред заострил внимание главы администрации города на необходимости тщательной подготовки избирательных участков к голосованию и организации чёткой и грамотной работы избиркомов, чтобы создать все условия для свободного волеизъявления граждан.



Напомним, что первое обещание, которое дал Николай Цуканов после своего назначения полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе, было обещание «перезагрузить работу местного самоуправления» на территории округа, «основываясь на разработках», которые он сделал, когда работал помощником президента страны.