Свердловские приставы наложили арест на десятки миллионов рублей должника

10:02 | 8.08.2018

Свердловские приставы наложили арест на имущество должника в размере 171 миллиона рублей. В эту сумму вошло недвижимое имущество, автотранспортное средство и иное имущество. Обеспечительные меры наложены судебным приставом-исполнителем. Аресту также были подвергнуты доли в уставных капиталах различных организаций и банков. Однако по официальным запросам иного имущества за должником не зарегистрировано. Представитель должника потребовал немедленного снятия арестов, однако у взыскателя есть право на обжалование данного судебного акта.



7 августа судебным приставом-исполнителем по определению Арбитражного суда Свердловской области с денежных средств арест был снят. Остальные обременения в виде ареста имущества в пределах суммы оставлены без изменения.