Знаки «Остановка запрещена» появятся ещё на трёх улицах Екатеринбурга

09:26 | 8.08.2018

Фото: prostopozvonite.com

Ещё на трёх улицах Екатеринбурга будет запрещена остановка автотранспорта. В ближайшее время знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» появятся на улице Красноармейской от Декабристов до Тверитина, на улице Щербакова от улицы Самолетной до улицы Лыжников. Запретят остановку транспорта и во внутриквартальном проезде от улицы Сыромолотова до дома № 19а, расположенного на той же улице.



Запрет на остановку автотранспорта вводится в связи с обращениями граждан и позволит избавить улицы от заторов и пробок.



Напомним, что в первом полугодии 2018 года ограничения уже были введены на нескольких участках городских улиц — на Уралмаше, Сортировке и в районе Кольцовского тракта. В большинстве случаев инициаторами установки знака «Остановка запрещена» выступают сами жители города: по их мнению, припаркованные в хаотичном порядке автомобили мешают проезду не только обычного транспорта, но и машин экстренных и аварийных служб.