Налоговики грозят банкротством компании бывшего свердловского депутата

15:21 | 7.08.2018

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Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга намерена обанкротить детище бывшего свердловского депутата Владимира Конькова. Налоговики обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании банкротом ООО ГУП «ИнвестСтрой». Соучредителем компании выступает ООО «Уральский региональный центр недвижимости», 99 % долей в котором принадлежит основателю корпорации «Маяк» Владимиру Конькову. Сумма исковых требований налоговиков составляет 15 миллионов 544 тысячи рублей.



Известно, что ООО ГУП «ИнвестСтрой» занималось строительством многоквартирного дома на улице Опалихинской в Екатеринбурге.