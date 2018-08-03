За полгода средняя зарплата по Свердловской области выросла на 10%

18:30 | 4.08.2018

toptyumen.ru

В первом полугодии 2018 года в Свердловской области зафиксировали рост средней заработной платы на целых 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь средний заработок свердловчанина составляет 36 тысяч рублей. Об этом стало известно от министра финансов региона Галины Кулаченко.



По данным исследования HeadHunter, городами с самыми высокими зарплатами в регионе стали Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Там за один месяц жители получают 35,5, 28, и 26,5 тысяч рублей соответственно.



Аналитики агентства также подсчитали, что самые высокие заработные платы отмечены у специалистов отраслей добычи сырья (68 тыс. руб.), строительства и недвижимости (56 тыс. руб.), консультирования и информационных технологий (54 тыс. руб.). Менее всего оплачивается труд домашнего персонала (26 тыс. руб.), госслужащих и административных работников (31 тыс. руб.).



Средняя зарплата по России в первом полугодии составила 34,9 руб. в месяц.