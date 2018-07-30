Свалки Екатеринбурга будут «охранять» фотоловушки

20:35 | 1.08.2018

informvest.net

Для борьбы с несанкционированными свалками Екатеринбургская инспекция охраны окружающей среды стала использовать устройства фото- и видеофиксации.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, эти устройства размещаются в местах несанкционированного складирования мусора и фиксируют всех, кто незаконно сваливает отходы. По словам представителя МБУ «Инспекция охраны окружающей среды» Артема Алексеева, фотоловушка имеет два боковых и один центральный датчики движения. «При обнаружении движения прибор оперативно передает фото и видео на электронную почту инспекции», – передает слова Алексеева пресс-служба мэрии.



Напомним, в настоящее время штрафы за вывоз мусора на несанкционированную свалку достигают 200 тысяч рублей.