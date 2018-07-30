Стала известна программа Дня города в Екатеринбурге

Стала известна программа празднования 295-летия Екатеринбурга. Согласно утвержденной программе, всего в мероприятиях будет задействовано около 20 площадок.18 августа для жителей и гостей столицы Урала на Октябрьской площади выступит певица Елка, также гостями станут Дмитрий Нагиев, Егор Дружинин, DJ BROTHERS и DJ FEEL, а в Академическом микрорайоне – Светлана Лобода и группа «Звери». Хедлайнерами Дня города также станут группы Оttawan и «Мумий Тролль».Традиционно праздник завершится фейерверком. Всего ко Дню города будет организовано 35 праздничных мероприятий.