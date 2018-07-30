В Камышлове больше года не могут достроить дома для переселенцев из аварийного жилья

Прокуратура требует принять меры по завершению строительства двух многоквартирных домов на улице Олимпийской в Камышлове, где своего жилья ждут 459 человек - это переселенцы из аварийного жилья.Дома должны были сдать до 1 июля 2017 года, но строительство не завершено до сих пор. Отметим, что возведением домов занимается ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ».Сегодня, 1 августа, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Свердловской области Михаил Мякишев совершил выезд на место строительства, где было проведено совещание по вопросу завершения строительства.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 126 граждан, подлежавших расселению, переселены в дом по адресу улица Карловарская, 1.