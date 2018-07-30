В Екатеринбурге осудили руководителя и бухгалтера предприятия, похитивших более 15 млн рублей

17:01 | 1.08.2018

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В Екатеринбурге вынесен приговор гендиректору ПАО «Телевизионная сеть» Роману Язовских и главному бухгалтеру предприятия Надежде Дьячковой. Оба признаны виновными в растрате.



Установлено, что в период с декабря 2011 года по январь 2016 года обвиняемые похитили средства предприятия на общую сумму более 15,6 млн рублей. Для этого между ПАО и другими юридическими лицами проводились фиктивные финансово-хозяйственные операции под видом компенсации понесенных затрат на приобретение товарно-материальных ценностей.



Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил гендиректора к трем с половиной годам в колонии общего режима, бухгалтер должна заплатить штраф в 400 тысяч рублей.