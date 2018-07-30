Екатеринбургские огнеборцы получили новые дыхательные аппараты, позволяющие долго находиться в задымленном помещении

На вооружение екатеринбургских пожарных поступили новые средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения — ПТС «ОКСИ-огнеборец». Это дыхательные аппараты, главное преимущество которых — продолжительное время работы в непригодной для дыхания среде до 240 минут. Для сравнения, аппараты, которые имеют на вооружении большинство пожарных подразделений, могут работать до 60 минут.— Поэтому дыхательный аппарат ПТС «ОКСИ-огнеборец» в первую очередь предусмотрен для использования при тушении пожаров в зданиях и сооружениях больших площадей, при ликвидации ЧС в метро, где требуется больше времени для эвакуации людей и материальных ценностей, а также проведения разведки и ликвидации последствий происшествия, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Чтобы изучить технические возможности новых дыхательных аппаратов, вес которых 14 кг, огнеборцы отрабатывают практические навыки работы с оборудованием.