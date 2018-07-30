В Каменске-Уральском столкнулись бетономешалка, автобус и машина полиции

16:00 | 1.08.2018

В. Н. Горелых

В Каменске-Уральском проводится проверка по факту ДТП с участием бетономешалки, пассажирского автобуса и автомобиля регионального МВД.



Как сообщает глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых, авария произошла сегодня утром, в 10:30, у дома № 86 на улице Алюминиевой (около Байновского моста).



Водитель бетономешалки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с машиной полиции ГАЗ-32215, которая по инерции столкнулась с автобусом ПАЗ-32054, в котором находились 23 человека. По имеющейся информации, никто из них не пострадал. Травмы получили двое сотрудников полиции. Транспортные средства восстановлению не подлежат.



— Водитель КамАЗа за 7 лет водительского стажа привлекался к административной ответственности 7 раз, из которых два в текущем году, но злостным нарушителем ПДД он не является. Машина полиции с нанесенной на борта специальной цветографической схемой двигалась в обычном режиме, без применения спецсигналов. Сотрудники ГИБДД провели экспертизу и установили, что все три водителя находились в момент столкновения в трезвом состоянии, — рассказал полковник Горелых.