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15:41 | 1.08.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге разыскивается подросток, сбежавший из противотуберкулезного диспансера

В Екатеринбурге полиция разыскивает Александра Александровича Рудковского 2002 года рождения. 15 июня он самовольно ушел из Свердловского областного детского противотуберкулезного диспансера (дублер Сибирского тракта, 56), с тех пор его местонахождения неизвестно.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга отмечают, что ранее подросток неоднократно совершал самовольные уходы, также он состоит на учете в ПДН.

Примеры разыскиваемого: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы прямые, светло-русые. Был одет в клетчатую рубашку бело-синего цвета, спортивные темно-синие штаны, черные туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщать информацию по телефонам: (343) 356-42-06 (Дежурная часть ОП № 6), (343) 356-42-35 (44), 8 (919) 3858888 (ПДН) или 02.

В Екатеринбурге разыскивается подросток, сбежавший из противотуберкулезного диспансера

© «Вечерние Ведомости»

 


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