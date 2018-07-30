В День города Камышлов ожидает 15 тысяч гостей

13:26 | 1.08.2018

mapio.net

4 августа город Камышлов отпразднует 350 лет со дня основания. В этот день пройдет VI Международный фестиваль UralTerraJazz, а также гастрономический фестиваль «Земляничный джем» и фестиваль песочных скульптур Kamyshlov-art-Sand. Ожидается, что город посетит порядка 15 тысяч туристов.



Также организаторы фестиваля Ural Terra Jazz планируют войти в Книгу рекордов России. Для этого придумана акция «Мегаземляника»: предполагается, что порядка четырех тысяч человек выстроятся в гигантскую фигуру земляники.



«После того, как рекорд будет зафиксирован, организаторы обещали передать всю информацию и в Книгу рекордов Гиннесса», — цитирует главу Камышловского городского округа Алексея Половникова ТАСС.



На фестивале UralTerraJazz выступят музыканты из Нидерландов, США, Италии, Финляндии и с Кубы.