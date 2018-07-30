Обвинение запросило более 40 лет для членов банды грабителей-велосипедистов в Екатеринбурге

12:32 | 1.08.2018

В. Н. Горелых

В ходе прений государственный обвинитель запросил суммарно 41 год и 6 месяцев для трех членов банды велосипедистов, грабивших банки в Екатеринбурге, — двух братьев 1992 года рождения Владислава и Станислава Полтарыбатько, а также их знакомого 1989 года рождения Артема Лебедева. Приговор огласят 8 августа.



Напомним, что, по версии следствия, с 7 июля 2016 года по 16 июня 2017 года банда совершила три разбойных нападения на банки Екатеринбурга, расположенные на улицах Технической, Белинского и Щербакова.



Злоумышленники использовали повязки на лица, солнцезащитные очки и перчатки. Угрожая сотрудникам банков оружием, они забирали денежные средства и скрывались в неизвестном направлении.



В первом банке похитители забрали более 269 тысяч рублей, во втором — более 3,9 млн рублей, а также около 34 тысяч долларов США и более 16,8 тысячи евро (общая сумма в рублях более 7,3 млн).



При совершении третьего разбойного нападения, на улице Щербакова, злоумышленники использовали велосипеды. Тогда сотрудниками полиции был задержан один из членов ОПГ, вскоре удалось установить личности остальных и задержать их.



Отметим, что всего в составе группы было четыре человека. Один из злоумышленников заключил досудебное соглашение, поэтому материалы в отношении него выделены в отдельное производство.



Государственный обвинитель попросил назначить Владиславу Полтарыбатько наказание в виде 15 лет в колонии строгого режима, Станиславу Полтарыбатько — 12 лет строгого режима, Артему Лебедеву — 14 с половиной лет строгого режима.