Дорожные службы Нижнего Тагила уличены в фальсификации данных о выполненных работах

14:02 | 29.07.2018

Фото: МК-Урал

Как сообщает издание «Новый город», муниципальные предприятия Нижнего Тагила, ответственные за обслуживание тагильских дорог, были уличены исполняющим обязанности главы города Владиславом Пинаевым в фальсификации отчётов, представляемых в мэрию для оплаты выполненных ими работ.



Накануне Владислав Пинаев дал поручение проверить отчеты ответственных за обслуживание тагильских дорог МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис». При составлении отчетов эти предприятия используют данные трекинга спутниковой системы ГЛОНАСС. Однако в ходе проверки, при сопоставлении их данных с данными, полученными с помощью камер видеонаблюдения «Единой дежурно-диспетчерской службы», выяснилось, что в большинстве случаев техника дорожных служб на работу не выходила. Что не могло не вызвать у исполняющего обязанности главы города соответствующую реакцию.



«Срок — неделя! Если ЕДДС не будет мне сообщать о полном соответствии с ГЛОНАСС, мужики, не обижайтесь, но оплачивать вашу работу я не буду!» — предупредил Владислав Пинаев дорожные организации, категорически потребовав подкреплять представляемые к оплате отчеты материалами фотовидеофиксации.



На следующей неделе этой теме будет посвящено отдельное совещание в мэрии, на котором ситуация будет разобрана детально.



Интересно, вмешаются ли в ситуацию правоохранительные органы, ведь, судя по всему, речь идёт об оплате из бюджета города не выполненных дорожниками работ по подложным документам.