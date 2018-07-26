Новости дня
11:34 | 28.07.2018
annabarsukova.com
В Екатеринбурге идут съёмки документального фильма о ВИЧ-инфицированных больных
Главной героиней фильма стала жительница уральской столицы, решившаяся открыть свое лицо и свой ВИЧ-статус всему миру.
«Я очень долго боялась, но мне надоело. Фильм будет как раз о том, как я боялась, но как мне помогли перестать бояться. О том, что я живу нормальной, полноценной жизнью, и о том, что люди, у которых нет ВИЧ, не должны бояться тех, у кого есть этот диагноз», — делится екатеринбурженка в перерыве между съёмками.
По словам режиссера ленты, съемки в Екатеринбурге продолжатся до конца месяца. Еще несколько недель уйдет на монтаж отснятого материала. «15 ноября мы планируем сделать закрытую премьеру, а 1 декабря, в День борьбы со СПИДом, открытую премьеру, — сообщила Анна Барсукова. — Скорее всего, она будет проходить в Екатеринбурге».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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