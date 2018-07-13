В Екатеринбурге пьяные «утырки» сломали нос пассажирке троллейбуса

Происшествие случилось 14 июля, около 18:00, в троллейбусе № 3, ехавшем с Уралмаша на ВИЗ, передаёт «Вечерний Екатеринбург» пост из паблика «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».Как написали пользователи сети, на остановке «Фрезеровщиков» вошли двое пьяных мужчин в возрасте примерно 28–35 лет и повели себя, мягко сказать, неадекватно.«Сначала они общались грубо с кондуктором троллейбуса, после чего молодая девушка попросила этих невменяемых по-доброму быть вежливее. После чего услышала в свой адрес много нецензурной лексики и получила удар по носу с рассечением и переломом. Троллейбус был полный, но ни один мужчина не сказал даже слова. То есть это говорит о том, что люди сейчас безразличные. А на её месте может оказаться любой человек», — написал подписчикВ общественном транспорте есть видеокамеры с регистраторами, хочется верить, что девушка напишет заявление в полицию, а правоохранители, в свою очередь, найдут негодяев и привлекут к ответственности в соответствии с законодательством РФ.