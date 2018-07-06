Затопление неизбежно: На Урал вернутся ливни с градом

19:55 | 8.07.2018

"Всё плывут кораблики"

В ближайшие дни на Средний Урал придут грозы, ливни и град. Дополнением к букету непогоды станет шквалистый ветер до 25 м/с. Такой прогноз сегодня дали синоптики, а МЧС по Свердловской области успело объявить штормовое предупреждение.



Региональные спасатели попросили уральцев воздержаться от продолжительного нахождения на улице, в частности, от турпоходов, длительных прогулок и работ на открытом воздухе. Также во время грозы нежелательно находиться вблизи деревьев и рекламных конструкций.



Если непогода всё же застала вас на улице, то нужно держаться подальше от всего, что при сильном дуновении ветра может упасть: от деревьев, рекламных щитов, лёгких построек, линий электропередачи и даже от зданий и мостов. Если буря застанет вас на трассе, то желательно будет укрыться от неё в придорожном кафе или автозаправке. Также во время грозы необходимо ограничить использование электроприборов, особенно на улице.



В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.



Напомним, мощный ливень с градом прошёл в Екатеринбурге в минувший четверг. Улицы города оказались затоплены, кое-где повалило деревья и столбы.



Фото: obltv.ru