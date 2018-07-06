Богатеем на ИННОПРОМе: Международная выставка приносит Свердловской области существенную прибыль и новые связи

18:51 | 8.07.2018

rcbc.ru

Сегодня в кулуарах международной промышленной выставки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что только за прошлый год товарооборот между свердловским регионом и Китаем вырос на 83%, а прибыль теперь составляет 1,3 миллиарда долларов. Такие показатели говорят об экономическом росте Свердловской области.



При этом Куйвашев подчеркнул, что условия товарооборота между Средним Уралом и КНР прямо пропорциональны. Так, экспорт из Свердловской области вырос более, чем в 3,3 раза, а импорт из Китая увеличился на треть.



Глава региона отмечает, что при проведении ИННОПРОМа сотрудничество с иностранными государствами даёт ощутимые результаты.



"После прошлогодней выставки, партнером которой стала Япония, копилка совместных инициатив нашего региона с зарубежными коллегами существенно пополнилась. Мы растем и по налоговым отчислениям, и индекс промпроизводства у нас по итогам 2017 года вырос на 3,1%", - добавил губернатор.