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18:51 | 8.07.2018

rcbc.ru

Богатеем на ИННОПРОМе: Международная выставка приносит Свердловской области существенную прибыль и новые связи

Сегодня в кулуарах международной промышленной выставки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что только за прошлый год товарооборот между свердловским регионом и Китаем вырос на 83%, а прибыль теперь составляет 1,3 миллиарда долларов. Такие показатели говорят об экономическом росте Свердловской области.

При этом Куйвашев подчеркнул, что условия товарооборота между Средним Уралом и КНР прямо пропорциональны. Так, экспорт из Свердловской области вырос более, чем в 3,3 раза, а импорт из Китая увеличился на треть.

Глава региона отмечает, что при проведении ИННОПРОМа сотрудничество с иностранными государствами даёт ощутимые результаты.

"После прошлогодней выставки, партнером которой стала Япония, копилка совместных инициатив нашего региона с зарубежными коллегами существенно пополнилась. Мы растем и по налоговым отчислениям, и индекс промпроизводства у нас по итогам 2017 года вырос на 3,1%", - добавил губернатор.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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