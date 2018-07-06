Конгресс-Холл в Екатеринбург-ЭКСПО сдадут до конца года

18:31 | 8.07.2018

nakanune.ru

Конгресс-Холл в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», строительство которого сейчас идёт полным ходом, сдадут до конца этого года. Об этом сегодня, накануне старта работы ИННОПРОМа, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«В следующем году одновременно с ИННОПРОМом мы будем принимать саммит GMIS. Вся деловая программа будет проходить в новом Конгресс-холле. Сдадут его зимой 2018 года», - пообещал Евгений Куйвашев.



Конгесс-Центр – это третья очередь международного выставочного центра в Екатеринбурге. На строительство этого объекта область выделила уже более 4 миллиардов рублей. Но совсем недавно свердловское Заксобрание согласовало выделение дополнительных средств из региональной казны на ускорение процесса.