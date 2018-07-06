Воздушного дебошира задержали в Кольцово

17:24 | 8.07.2018

liport.ru

В аэропорту Екатеринбурга задержали пьяного дебошира, который чуть не устроил драку на борту «Уральских авиалиний», летевшем из Москвы.



По словам очевидцев, во время полёта воздушный хам ругался матом и распивал алкоголь. Когда экипаж попытался забрать у него бутылку со спиртным, буйный путешественник не на шутку раскачал самолёт – устроил драку. Её быстро предотвратили и немедленно позвонили в транспортную полицию.



Сразу по приземлении в Кольцово её сотрудники задержали нарушителя для дальнейшего разбирательства.