ИННОПРОМ наступает: в Екатеринбург прибыла делегация Кореи

14:59 | 8.07.2018

http://www.innoprom.com

Корейские дипломаты приземлились сегодня утром в Кольцово. Завтра они посетят международную промышленную выставку «ИННОПРОМ-2018». Среди азиатских партнёров на форуме будут вице-премьер — министр стратегии и финансов Ким Дон Ён, первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Ли Инхо и чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России У Юн Гын. В аэропорту делегацию встретил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.



Известно, что в этом году именно Корея стала главным партнёром России в проведении ИННОПРОМа. В МВЦ она займёт более трёх тысяч квадратных метров в павильоне № 1 и представит более 100 крупнейших национальных компаний.



Помимо официальной программы, в Екатеринбурге будет представлена обширная культурная составляющая: в частности, в рамках выставки пройдёт фестиваль корейского кино.



IX Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.