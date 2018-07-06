В Екатеринбурге начинает работу IX Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2018» с корейским акцентом

12:25 | 8.07.2018

Павильон Свердловской области на выставке «ИННОПРОМ-2017». Фото: innoprom.com

На открывающийся завтра, 9 июля, в Екатеринбурге промышленный форум в столицу Среднего Урала приезжают делегации из 95 стран мира. Участие в выставке примут 600 компаний-экспонентов. При этом наиболее масштабную экспозицию из более 100 компаний подготовила Республика Корея, ставшая в этом году страной — партнером выставки.



Вчера, 7 июля, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов по поручению Евгения Куйвашева встретил в аэропорту Кольцово официальную делегацию Республики Корея во главе с заместителем премьер-министра Республики Корея, министром стратегии и финансов этой страны Ким Донг Ёном.



В состав корейской делегации входят представители более 100 компаний, среди которых такие гиганты, как Hyundai Motors, Hyundai Wia, Doosan Infracore, Kyungdong Navien, TaeguTec, Kukje Industrial Machinery Corporation, Woojin Plaimm, Sonaki, Autonics, PT Coupling, IRROBOT, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие.



Корейская экспозиция разместится в павильоне № 1 и займет самую большую площадь на территории выставки — 3090 квадратных метров.



Российская и корейская стороны очень надеются, что совместная организация и проведение выставки «ИННОПРОМ-2018» улучшит отношения между странами и переломит тенденцию последних лет.



«Мы полагаем, что экспорт из Республики Корея в РФ вырастет примерно на 10 процентов, а импорт из России увеличится более чем на 30 процентов. Также можно ожидать рост товарооборота при условии заключения соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией. Мы предполагаем, что именно «ИННОПРОМ» станет отправной точкой масштабного долгосрочного сотрудничества двух стран», — говорит генеральный директор торгового отдела Посольства Республики Корея, одного из организаторов выставки, господин Ким Джон Кён.



Выставка «ИННОПРОМ-2018» пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и продлится с 9 по 12 июля.