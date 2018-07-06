Екатеринбурженка спустя 38 лет нашла свою родную мать, которая отказалась от неё при рождении

11:43 | 8.07.2018

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Жительница Екатеринбурга спустя 38 лет нашла свою настоящую мать, которая подарила её подруге.



У женщины не было своих детей, и однажды она поделилась своей печалью со знакомой, которая работала дворником. Через несколько дней она отдала ей свою двухмесячную дочку, объяснив свой поступок тем, что двоих детей без мужа ей не воспитать.



Настоящая мать Натальи написала отказную, и девочке сменили имя и фамилию.



Только спустя 38 лет, узнав правду, жительница Екатеринбурга отыскала свою родную мать.



«Наташенька, я ведь думала, что не выживу. У меня почки были очень больные, врачи говорили, что я долго не протяну. У меня и клиническая смерть была! Поэтому я боялась, что умру, а дети маленькие. Андрюшка-то постарше был, а ты совсем крошка. Хотела, чтобы у тебя была мама», – объяснила свой поступок родная мать женщины.



По словам Натальи, она не держит на маму зла.