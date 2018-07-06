В Екатеринбурге водонапорная башня на несколько часов превратилась в маяк

11:19 | 8.07.2018

ngzt.ru

Вчера, 7 июля, екатеринбуржцы отметили День Исети. В честь этого давно не действующая по назначению водонапорная башня на несколько часов превратилась в маяк. Яркий свет освещал дорогу горожанам, которые подрифтовали на городском пруду на лодках.



День Исети отмечается в Екатеринбурге всего во второй раз. Но за это время мероприятие успело обрести популярность у горожан. Вчера в рамках праздника прошли поэтические чтения и музыкальный концерт в недавно организованном саду Нурова, экскурсия по самым интересным местам, расположенным на берегу Исети, и парад лодок с фонариками. Именно для этих целей на водонапорной башне установили мощный прожектор, который освещал ночной екатеринбургский пруд.



Напомним, недавно в водонапорной башне провели масштабную реконструкцию.