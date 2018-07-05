Свердловское отделение КПРФ определилось с кандидатами в гордуму Екатеринбурга

17:50 | 7.07.2018

pravdaurfo.ru

Региональное отделение партии КПРФ определилось с первой тройкой на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Сегодня они были утверждены на региональной конференции.



Список возглавит секретарь Свердловского обкома Александр Ивачев, с ним - руководитель регионального отделения организации «Дети войны» Римма Скоморохова и действующий городской депутат Сергей Шадрин.



Отметим, что в настоящее время Александр Ивачев является депутатом ЗакСо, однако в случае победы он, скорее всего, отдаст свой мандат.



Напомним, выборы состоятся 9 сентября 2018 года.