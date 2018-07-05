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17:13 | 7.07.2018

Тело адвоката увозят с места обнаружения. Фото: novygorod.info

В Нижнем Тагиле раскрыто убийство адвоката, совершённое в июне

В Нижнем Тагиле правоохранительными органами задержан подозреваемый в убийстве адвоката Валерия Жуганова.

Напомним, адвокат Валерий Жуганов пропал ещё 15 июня. Родные обратились в полицию и одновременно с этим к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт». Тело убитого мужчины было обнаружено 30 июня недалеко от следственного изолятора Нижнего Тагила.

Следственным отделом по Ленинскому району СК РФ по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе расследования правоохранители вышли на человека, который знал детали совершённого преступления. Именно с его помощью сыщикам удалось задержать подозреваемого в убийстве и ещё двух человек, которые подстрекали исполнителя к совершению преступления. Предполагаемый убийца и один из подстрекателей заключены под стражу, второй из подстрекателей обошёлся домашним арестом.

Как рассказал информационному агентству «Новый город» заместитель руководителя Следственного отдела СКР Сергей Соседков, убитый 47-летний адвокат Валерий Жуганов, работавший в адвокатской конторе № 1 Нижнего Тагила, характеризовался коллегами как работящий, ответственный работник, женат он не был, проживал с родителями.

Стоит отметить, что в настоящее время следственные органы не связывают убийство адвоката с его профессиональной деятельностью.

© «Вечерние Ведомости»

 


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